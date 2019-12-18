شكرا لقرائتكم خبر عن نائب برلمانى: منتدى شباب العالم يضع مصر على الخريطة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة وضع مصر على الطريق الدولى، خاصة بعد ما شهده المنتدى من إقبال كثيف من الشباب من مختلف بلاد العالم لحضور جلسات المنتدى.

وقال عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، لـ"الخليج 365"، إن ما يفعله الرئيس عبد الفتاح السيسي نموذج مشرف عالميا، حيث وجه رسائل عديدة وهامة خلال هذا المنتدى على رأسها ضرورة تطوير منظمة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى أهمية تضافر الجهود لمحاصرة الإرهاب.

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ولفت النائب رياض عبد الستار، إلى أن منتدى شباب العالم وتوصياته التى خرج بها يؤكد أن لدينا قيادة حكيمة وواعية وضعت مصر في مقدمة الدول وأثبتت أن الدولة تضع الشباب وقضاياهم على رأس أولوياتها.