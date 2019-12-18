شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يحارب النساء.. شرطة تركيا تلاحق 25 امرأة شاركن فى الاحتجاجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، إن الشرطة التركية بمدينة إزمير اعتقلت عددًا من السيدات المشاركات فى المسيرات الاحتجاجية المناهضة للعنف ضد المرأة، وذلك بعد أيام من استمرار الاحتجاجات الراقصة التى نظمتها ناشطات نسوية بمختلف المدن التركية.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن الشرطة تحركت فور صدور قرار السلطات القبض على 25 امرأة شاركت فى المظاهرات التى انطلقت فى مدن كبرى مثل أنقرة، وبيكتاش، وإزمير، وكاديكوي، للتنديد بالعنف بحق النساء في جميع أنحاء العالم.

Advertisements

وتابع موقع تركيا الآن: انتشرت أنباء تفيد باعتقال الشرطة التركية لـ9 سيدات فقط ممن شاركن فى احتجاجات الأمس من الشوارع ومن منازلهم، بينما ضمت قائمة المطلوبات على لائحة الاعتقال نحو 25 اسمًا.