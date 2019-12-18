شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تمكن منتدى شباب العالم من تحقيق أهدافه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة دينا عبد العزيز، أن جلسات منتدى شباب العالم شهدت العديد من القضايا الهامة على رأسها قضية الأمن والسلم الدولى، والذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى ملف التحول الرقمى، مشيرا إلى أن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم شهدت نجاحات كثيرة، وتمكن منتدى شباب العالم من تحقيق أهدافه، ويثبت كل عام أنه أحد أدوات القوى الناعمة الهامة لمصر.

وقالت النائبة دينا عبد العزيز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى بعث بالعديد من الرسائل الهامة خلال منتدى شباب العالم، وأكد على ضرورة تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب وطالب المجتمع الدولى باتخاذ إجراءات حاسمة ضد الدول الراعية للإرهاب.

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وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس خاطب الشباب الحاضرين فى منتدى شباب و دول العالم بضرورة العمل على نشر السلام .