بيلوسي: مجلس النواب الأمريكي يجتمع اليوم لبدء إجراءات مساءلة ترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي مساء أمس الثلاثاء إن أعضاء المجلس سيعقدون اجتماعا اليوم الأربعاء لبدء إجراءات مساءلة الرئيس دونالد ترامب.
وحثت بيلوسي ، التي وصفت المساءلة بـ "واحدة من أكثر الصلاحيات الرسمية التي منحها لنا الدستور" ، جميع الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب على الحضور.
وقالت بيلوسي في رسالة: "للأسف الشديد ، أوضحت الحقائق أن الرئيس أساء استخدام سلطته لمصلحته الشخصية والسياسية وأنه عرقل الكونجرس حيث طالب بأن يكون فوق المساءلة ، وفوق الدستور وفوق الشعب الأمريكي".
وأضافت: "في أمريكا، لا احد فوق القانون".
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