حقيقة انتحار سيدة بالقاء نفسها من أعلى مدرسة في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

نفى المهندس محمد عبد الله، مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، الثلاثاء، وجود حالة انتحار في مدرسة قرية برج مغيزل الإبتدائية التابعة لمركز مطوبس، بناء على ما جرى تداوله عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي، حول إلقاء سيدة بنفسها من أعلى المدرسة.

وقال مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن إحدى السيدات وتدعى "نجاح ح.ع"، 35 سنة، وتعاني من مرض نفسي، أثناء دخولها مدرسة قرية برج مغيزل الإبتدائية، التابعة لإدارة مطوبس التعليمية، سقطت من على سلالم الطابق الثاني علوي، إثر خروج التلاميذ وتدافعهم لحظة نزولهم على السلالم.

وأضاف عبد الله، أن السيدة المذكورة جرى نقلها إلى مستشفى رشيد المركزي، وتعاني من إصابات كسور وجروح في الجسم نتيجة سقوطها من على السلالم، وجرى التعامل معها طبيًا، فيما جرى إخطار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالواقعة وحقيقتها وما جرى تداوله من معلومات بخصوص انتحارها من أعلى المدرسة المذكورة فأنه على غير الحقيقة.

وكانت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دونت بوجود حالة انتحار سيدة بمدرسة قرية برج مغيزل الإبتدائية التابعة لمركز مطوبس الإبتدائية، من خلال القاء نفسها من أعلى المدرسة، فيما تبين أن التدوينة جائت على غير الحقيقة.