فيصل بن فرحان والجبير وآل الشيخ يلتقون ديندياس

أجرى وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين سعوديين كبار خلال زيارته الرسمية الحالية للمملكة، حيث استقبله وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها.

كما استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، أيضا، وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين.

مواقف

من جانبه، استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، في مكتبه بمقر المجلس، نيكوس ديندياس، بحضور سفير اليونان لدى المملكة إيوانيس تاغيس، والوفد المرافق له، وأشاد ديندياس بمواقف المملكة المتزنة إزاء الأحداث الإقليمية والدولية، مؤكدا أن الاعتداءات التي استهدفت المنشآت النفطية في بقيق وخريص تستهدف الطاقة والاقتصاد العالمي، مبديا إعجابه بالقفزات النوعية التي تحققها المملكة في المجال الاقتصادي.

لقاء

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، سفير البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، واستعرضا العلاقات الأخوية التي تربط البلدين.