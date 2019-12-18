سلال غذائية في الأردن وإزالة ألغام باليمن وبرنامج بباكستان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية على اللاجئين السوريين في محافظة الزرقاء بالأردن، حيث بلغ عدد السلال الموزعة خلال المحطة الثانية 940 سلة غذائية تزن 27 طنا، استفاد منها 5623 فردًا.

ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع 24 ألف سلة غذائية على الأشقاء اللاجئين في الأردن.

تعز

نفذ المركز مشاريع إنسانية متنوعة لـ100 يتيم ويتيمة في محافظة تعز اليمنية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للإغاثة والتنمية وتنفيذ مؤسسة اليتيم التنموية.

وشملت المشاريع توزيع الكفالات المعيشية وكسوة الشتاء وإجراء الكشوفات الطبية على الأيتام.

حقائب

واصل المركز بالتعاون مع مؤسسة صلة للتنمية، توزيع مواد إيوائية شملت 289 حقيبة شتوية استفاد منها 2,184 فردا من الأسر النازحة والأسر الفقيرة في محافظات، عدن، صنعاء، مأرب.

كما وزع 1,089 كرتونًا من التمور للنازحين الفقراء والأسر المستضيفة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، استفاد منها 1,089 أسرةً، وذلك في إطار مشروع توزيع 3,000 طن من التمور في المحافظات اليمنية.

ألغام

تمكن مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن التابع للمركز خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر الحالي، من انتزاع 9 ألغام مضادة للأفراد و372 لغما مضادا للدبابات و21 عبوة ناسفة و884 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 1,286 لغما متنوعا.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 117,216 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن.

توقيع

وقع المركز بالرياض أمس، عقدا تنفيذيا مع منظمة الصحة العالمية لتأسيس برنامج وقاية ومكافحة العدوى والتوعية بمخاطر الإيدز في إقليم السند في باكستان، يستفيد من المشروع 22,000 فرد بشكل مباشر و48 مليون بشكل غير مباشر.

ويهدف المشروع إلى ضمان توافر معدات ولوازم مكافحة العدوى والبنية التحتية الأساسية اللازمة لبرنامج وقاية ومكافحة انتقال العدوى، وإنشاء هيكل للبرنامج وعمل نظام على جميع المستويات الصحية للإقليم، إضافة إلى تعليم وتدريب الكادر الصحي المستهدف على سياسيات وإجراءات مكافحة العدوى.

كما تهدف الاتفاقية للتوعية بمخاطر مرض الإيدز في إقليم السند، وسيتم بموجبها ابتعاث 3 خبراء من منظمة الصحة العالمية لمراجعة سياسات شراء المستهلكات ومراجعة سياسات مكافحة العدوى على مستوى مديرية الصحة والمستشفيات، وتدريب العاملين الصحيين من أطباء وكوادر صحية مساندة على السياسات والإجراءات الأساسية لمكافحة العدوى في المستشفيات والمراكز الصحية، وشراء معدات ومستهلكات مكافحة العدوى الأساسية، فضلاً عن أكثر من 4 دورات تدريبية لتدريب أكثر من 600 متدرب على مستوى الإقليم.

معونات

الأردن:

940 سلة غذائية

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27 طنا

5623 مستفيدا

اليمن:

100 يتيم ويتيمة بتعز تمت خدمتهم بمشاريع إنسانية

289 حقيبة شتوية

2184 مستفيدا

1,089 كرتون تمر

1089 أسرة مستفيدة

9 ألغام مضادة للأفراد انتزعت خلال أسبوع

372 لغما مضادا للدبابات

21 عبوة ناسفة

884 ذخيرة غير منفجرة

باكستان:

برنامج لمنع نقل العدوى

22 ألف مستفيد مباشر

48 مليون مستفيد بشكل غير مباشر