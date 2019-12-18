خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القاسمي ويهنئان محمدو

بعث خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء ومواساة لعضو المجلس الأعلى في الإمارات حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في وفاة الشيخ سلطان بن عبدالله بن سلطان القاسمي - رحمه الله -.

وقال الملك المفدى: علمنا بنبأ وفاة الشيخ سلطان بن عبدالله بن سلطان القاسمي - رحمه الله -، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، «إنا لله وإنا إليه راجعون».

تهنئة

كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة للرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده، وأعرب باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس محمدو، ولحكومة وشعب النيجر اطراد التقدم والازدهار.

اتصال

تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالاً هاتفياً، من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

ووصف خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال الهاتفي علاقة المملكة بالاتحاد الأوروبي بالتاريخية، ومن أهم الشركاء الدوليين، مؤكداً رغبة المملكة في تعزيز الشراكة بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.

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وتطلع خادم الحرمين الشريفين إلى مشاركة فعالة للاتحاد الأوروبي في قمة دول مجموعة العشرين القادمة التي ستستضيفها المملكة.

من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية على أهمية العلاقة بين دول الاتحاد الأوروبي والمملكة، وتحقيق المصالح المشتركة، مبدية حرصها الكبير على الدور البناء للاتحاد الأوروبي في قمة العشرين القادمة في المملكة.

تعزية

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة لعضو المجلس الأعلى في الإمارات، حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في وفاة الشيخ سلطان بن عبدالله بن سلطان القاسمي - رحمه الله -.

وقال ولي العهد «تلقينا نبأ وفاة الشيخ سلطان بن عبدالله بن سلطان القاسمي - رحمه الله -، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».

من جهة أخرى، بعث ولي العهد برقية تهنئة للرئيس إيسوفو محمدو رئيس النيجر بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده، معبرا عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس محمدو، راجياً لحكومة وشعب النيجر مزيدا من التقدم والازدهار.