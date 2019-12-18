الملك لمهاتير: العمل الإسلامي المشترك يتم من خلال منظمة التعاون

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، من رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، وأكد خادم الحرمين الشريفين على أهمية العمل الإسلامي المشترك من خلال منظمة التعاون الاسلامي بما يحقق وحدة الصف لبحث كافة القضايا الإسلامية التي تهم الأمة.

استقبال وزير خارجية اليونان

استقبل خادم الحرمين الشريفين، وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون الثنائي بين المملكة واليونان، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض المستجدات في المنطقة.