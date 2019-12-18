الجيش يقتحم أطراف طرابلس ويسيطر على طريق المطار

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

تتقدم الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني الليبي بخطى ثابتة إلى مشارف بوسليم على أطراف طرابلس، وذلك بدعم جوي من الطيران الحربي الذي استهدف تمركزات للميليشيات المسلحة في ضواحي طرابلس، وقالت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي إن القوات المسلحة الليبية اقتحمت منطقة كوبري الزهراء، مشيرة إلى انهيار في صفوف ميليشيات حكومة الوفاق في محاور العاصمة.

وكشفت شعبة الإعلام الحربي المنذر الخرطوش، أمس، عن سيطرة قوة الاقتحام 35 التابعة له على طريق المطار الممتد من كوبري المطار إلى طريق مفترق لاصفاح وحتى معسكر النقلية. وأشار الخرطوش إلى أن قوة الاقتحام، بعد سيطرتها، بدأت عملياتها في منطقة لاصفاح بالسيطرة على مراصد الميليشيات بداية من مسجد صلاح الدين في منطقة لاصفاح، موضحاً أن اللواء 106 مجحفل صحبة الكتيبة 84 وكتيبة عقبة بن نافع وكتيبة 21 صاعقة يسيطرون بالكامل على شارع الغاز. وأكد الخرطوش أن تقدم قوات الجيش الليبي لازال مستمراً في محيط العيادة وصيدلية الجسر مع تواصل اشتباكات متقطّعة بين القوات المسلحة الليبية وميليشيات الوفاق في عدد من المحاور بضواحي العاصمة طرابلس، فيما أكد مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد» شن سلاح الجو غارات مكثفة على تمركزات الميليشيات التابعة للوفاق، موضحاً أن الطيران الحربي استهدف عدداً من مسلحي السراج في محور عين زارة جنوبي طرابلس.

ولفت المصدر إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الليبي وميليشيات الوفاق في شارع الخلاطات الذي يبلغ طوله 4 كليومترات ويربط بين مطار طرابلس العالمي وأحياء وسط طرابلس، مشيراً إلى تقدم قوات الجيش الليبي في محور الكازيرما والساعدية والتوغار.

بدوره أكد المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري أن الجيش الوطني لديه من الوسائل والإمكانيات ما يمكنه من قهر الأتراك وحكومة السراج. وقال المسماري في حديث لوسائل الإعلام الأجنبية الليلة قبل الماضية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسير في الطريق الخطأ نحو استثماراته في ليبيا، مؤكداً أن «ليبيا بكل أطيافها ليست كدولة قطر التي احتلت بقاعدة تركية».

وأوضح المسماري أن اتفاقية السراج الأمنية سلمت الأمن الليبي إلى الأتراك والسياسة العامة والدفاعية أصبحت تحت رعاية تركية، مشيراً إلى أن هناك أخباراً في وسائل إعلام تركية تقول إنهم بدؤوا في إرسال طلائع ضباط أتراك لتقييم الوضع في طرابلس.

ولفت المسماري إلى أن الدفاع عن السيادة الليبية مسؤولية كل مواطن وكل مدينة ومسؤولية الجيش الوطني الليبي، موجهاً رسالة اطمئنان إلى الليبيين بأن عمليات الجيش الوطني الليبي تتواصل على مدار الساعة، وأن الوحدات العسكرية تواصل تقدمها على عدة محاور في طرابلس لتطهيرها من الإرهاب والجريمة. وعن الوضع في مصراتة، أوضح المسماري أن الجيش الوطني الليبي رصد أسلحة وآليات تركية وصلت إلى ميناء مصراتة، لافتاً إلى أن سلاح الجو شن غارات على مواقع المليشيات ومواقع تخزين الأسلحة التركية في مصراتة.

إلى ذلك، عقد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عدة لقاءات مع المسؤولين الليبيين في طرابلس وبنغازي، وذلك في أول مهمة رسمية للوزير الإيطالي في ليبيا منذ توليه منصبه في الخامس من سبتمبر الماضي. وركز الوزير الإيطالي خلال مباحثاته مع عدد من المسؤولين الليبيين على ضرورة صياغة موحّدة لموقف أوروبي مشترك بشأن الأزمة الليبية، والتحضيرات الجارية لمؤتمر برلين، مذكرة الهجرة الموقعة مع ليبيا والقضايا المركزية الأخرى.

وفي القاهرة، التقى عارف النايض رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، غسان سلامة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ونائبته ستيفني وليامز، لمناقشة آخر التطورات في الملف الليبي بمساراته المختلفة، وسلمهم نسخ رسمية من آخر رسالتين كان مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة قد وجّههما إلى سلامة خلال الأسابيع الماضية، محذّرًا من اتفاقيات السراج وأردوغان، ومؤكداً بطلانها، ومنوّها على ضرورة إنهاء استحواذ السراج وحكومته على السلطة ومقدّرات ليبيا المالية بانتهاء السنة الرابعة من حكمه.

بدورها ردت وزارة الخارجية المصرية على مطالبات المجلس الرئاسي لمصر بإعادة بمراجعة موقفها من الأزمة الليبية. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ في تغريدة له عبر «تويتر»: «من هو المجلس الرئاسي الليبي الذي أصدر بياناً اليوم يتناول مصر؟ ما نعلمه هو أن ذلك المجلس يتكون من 9 أشخاص ... أين هؤلاء الآن؟». وكان المجلس الرئاسي دعا القاهرة لمراجعة موقفها من الأزمة الليبية ولعب دور إيجابي يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.