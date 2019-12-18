بوساطة حميدتي.. اتفاق على تشكيل حكومة وحدة في جوبا خلال 100 يوم

جوبا (الاتحاد) اتفق رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت وزعيم المعارضة رياك مشار على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال مائة يوم من الآن، وعلى بدء تنفيذ إجراءات الترتيبات الأمنية، التي تمثل التحدي الأكبر في استقرار الجنوب. جاء ذلك بعد اجتماع مشترك بين سلفاكير ومشار بحضور نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يقوم بالوساطة بينهما.

وقال حميدتي إن كافة الأطراف في جنوب السودان جادة في عملية تحقيق السلام، ولا رغبة لديها في العودة إلى الحرب. وأكد رئيس جنوب السودان أن «وقف إطلاق النار سيستمر، وليس لدينا رغبة بالعودة للحرب». ومن جانبه قال رياك مشار إنه تم الاتفاق مع الحكومة على فتح الباب أمام الحريات السياسية وحرية التعبير والتنقل. وفي الوقت ذاته، توجه عضوا مجلس السيادة الانتقالي بالسودان ياسر العطا وعائشة السعيد يرافقهما وزير العدل نصر الدين عبد الباري إلى جوبا أمس للانضمام للوفد الحكومي لمفاوضات السلام مع الحركات المسلحة.

ويأتي ذلك في ظل أنباء عن تعثر مفاوضات السلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة عبد العزيز الحلو، بعد إصرار الأخيرة على التمسك بعلمانية الدولة أو حق تقرير المصير لمنطقة جبال النوبة، إلى جانب تعقيدات أخرى تتعلق بمسار مفاوضات شرق السودان.

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