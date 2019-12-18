31 ديسمبر 2020.. بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي

شادي صلاح الدين (لندن)

كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن خطته لتعديلات تشريعية تحظر على الحكومة أي تمديد للفترة الانتقالية التي تمتد لـ11 شهراً، وتبدأ فعلياً بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير المقبل، وتتضمن الاستمرار في الاتحاد الجمركي الموحد للسوق والاتحاد الجمركي، لكن من دون مقعد في أي من مؤسسات صنع القرار بالاتحاد.

ووصف جونسون هذا الترتيب بأنه حالة من «التبادل»، ولكنه يوفر وقتاً للمفاوضات حول العلاقات المستقبلية. وينص اتفاق الانسحاب على أن يوافق المسؤولون في اللجنة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على تمديد تلك الترتيبات لمدة سنة أو سنتين «إذا لزم الأمر». لكن جونسون يصر على أن الفترة لن تستمر إلى ما بعد 31 ديسمبر 2020، معتبراً أن 11 شهراً توفر وقتاً كافياً لإجراء صفقة تجارية «رائعة».

وكانت رئاسة الوزراء البريطانية قالت إنها تعتزم مطالبة البرلمان الجديد بإجراء أول مناقشة والتصويت على اتفاقية الانسحاب (التشريع اللازم للتصديق على خروج بريطانيا من الاتحاد) بعد غدٍ الجمعة. ومن المتوقع أن يدخل جونسون مشروع القانون مع تغييرات قليلة لإنهاء عضوية البلاد في الاتحاد 31 يناير، وبذلك، سيكون أمام الحكومة حتى نهاية الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر للتفاوض على اتفاقية تجارة حرة مع بروكسل.

لكن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اعتبرت أن فترة انتقالية مدتها 11 شهراً غير كافية للتفاوض على صفقة شاملة. واقترحت تسلسل المحادثات، مع إعطاء الأولوية للقضايا التي لا يوجد فيها تراجع دولي، أو اتخاذ تدابير أحادية الجانب لتجنب حافة الهاوية. فيما أعربت شخصيات بارزة في الاتحاد، بينها كبير المفاوضين ميشيل بارنييه، عن تشككها في إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الفترة الانتقالية. ووصف نائب رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون كوفني، خطة جونسون لجعل تمديد هذه الفترة غير قانوني بعد 11 شهراً بأنها «غريبة».

وينتظر أن تبدأ بعد مغادرة المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي في 31 يناير المقبل، مفاوضات صعبة ومعقدة حول العلاقات المستقبلية، إذ ستبقى البلاد في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي حتى 31 ديسمبر 2020 مع تمديد الترتيب المسموح به لمدة تصل إلى عامين. وقال الخبير البريطاني في لندن، طاهر الشريف، لـ«الاتحاد»، إن جونسون سيسعى خلال المرحلة الانتقالية لإزالة أي صبغة أوروبية عن بريطانيا، مشدداً على أنه بحلول 31 ديسمبر 2020 ستكون بريطانيا خارج الاتحاد رسمياً.

وأضاف الشريف أن جونسون يسعى لإصدار تشريع من البرلمان يمنع إيقاف عملية «البريكست» بأي وجه من الوجوه، مستغلاً في هذا الأمر الأغلبية الكاسحة التي يمتلكها في مجلس العموم، بجانب غياب أي زعيم حزب قوي يستطيع الوقوف أمامه، بالنظر إلى خسارة زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي جو سوينسون، واستقالتها، والموقف الضعيف لزعيم حزب العمال، جريمي كوربين الذي تعهد بالاستقالة مع بداية العام الجديد. لكن مايكل جوف، الوزير الأول في مجلس الوزراء، أصر على التزام كل من المملكة المتحدة والاتحاد بالتأكد من أن هناك صفقة بحلول نهاية 2020، كما وعد البرلمان بأن يكون قادراً على التدقيق في مشروع اتفاقية الانسحاب بعمق.

من جهة ثانية، قال جونسون، إن الأغلبية في البرلمان تريد مقاومة دعوات لتقسيم المملكة المتحدة، مشيراً إلى مطالبة النواب القوميين عن اسكتلندا في مجلس العموم بإجراء استفتاء جديد على استقلال الإقليم. وأضاف: «معظم الأعضاء الموقرون في هذا المجلس يعتقدون أننا يجب أن نقاوم دعوات هؤلاء الذين سيقسمون المملكة المتحدة، ونحن باعتبارنا برلمان المملكة المتحدة يجب أن ندافع بأدب واحترام عن الشراكة وعن هذا الاتحاد».

البحرية البريطانية: تهديد إيران للملاحة في الخليج لا يزال قائماً

رأى قائد البحرية الملكية البريطانية، الأدميرال توني راداكين، أن التهديد الإيراني للملاحة البريطانية في الخليج لا يزال قائماً. وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، إن احتجاز إيران ناقلة النفط «ستينا إمبيرو» في مضيق هرمز في يوليو الماضي، كان عملاً عدائياً ومستهجَناً. لكنه أضاف أن المملكة المتحدة تعمل على تخفيف التوترات مع إيران، بعدما قامت بإطلاق الناقلة. وشدد في الوقت نفسه على أن البحرية البريطانية ستحتفظ في الوقت الحالي بوجود عسكري مكثف في الخليج.

وقال راداكين: إن بريطانيا ستمضي في العمل مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، والمعروف باسم «عملية الحارس» لتوفير الأمن البحري في الخليج، وليس الانضمام لعملية أوروبية منافسة تعمل فرنسا على تأسيسها. ورحب بالمبادرة الفرنسية، ولكنه قال إن هناك أسباباً عملية بسيطة للغاية لبقاء المملكة المتحدة ضمن العملية التي تقودها الولايات المتحدة، بينها العلاقات العسكرية القوية القائمة.