مقتل 17 مدنياً بقصف جوي وصاروخي في إدلب

دمشق (وكالات)

قتل 17 مدنياً أمس في قصف جوي وبري شنته قوات الجيش السوري في محافظة إدلب في شمال غرب البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد أن «قصفاً برياً للجيش السوري أوقع ستة قتلى مدنيين من عائلة واحدة، بينهم أم وأطفالها الثلاثة، في قرية بداما في منطقة جسر الشغور» في ريف إدلب الشرقي.

وأسفر القصف الجوي والبري المتفرق الذي شنه الجيش على مناطق عدة في جنوب إدلب عن مقتل ثمانية مدنيين آخرين، وفق المصدر ذاته الذي أشار إلى إصابة 18 شخصاً بجروح بعضهم في حالات خطرة.

وفي قرية معصران، التي قتل فيها أربعة مدنيين، أفاد مراسل فرانس برس أن القصف طاول سوقاً وقد تضررت متاجر ألبسة وخضراوات عدة. وشاهد المراسل بقعاً من الدماء اختلطت بقطع من الألبسة أمام متجر دمرت واجهته.

وقال أحدهم، أثناء عمله على إدخال ما أمكن إنقاذه من ألبسة إلى داخل المتجر، «هذا هو النظام». وتؤوي محافظة إدلب ومناطق محاذية لها في محافظات مجاورة نحو ثلاثة ملايين نسمة نصفهم من النازحين، وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر منها وتنشط فيها أيضاً فصائل معارضة أقل نفوذاً.

وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية، رفض ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية أن القصف أسفر أيضا عن إصابة 40 شخصا.وأضاف أن من بين القتلى ثلاث نساء وثلاثة أطفال.

ولفت المرصد إلى أن سماء منطقة إدلب تشهد تحليقا متواصلا لطائرات «النظام» والضامن الروسي بالتزامن مع ضربات جوية مكثفة تستهدف ريف المنطقة، مشيرة إلى أن أكثر من 60 ضربة جوية استهدفت ريف معرة النعمان الشرقي منذ صباح امس.

في غضون ذلك، قتل قائد في الدفاع الوطني السوري الموالي للقوات الحكومية السورية جراء انفجار سيارة مفخخة مساء الاثنين جنوب العاصمة دمشق.

وقال مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية : «قتل أحمد إسماعيل قائد قوات الدفاع الوطني في منطقة الدحاديل جنوب العاصمة دمشق في انفجار عبوة ناسفة وضعت في سيارته في منطقة نهر عيشة جنوب دمشق». وكان مصدر في وزارة الداخلية السورية قال إن «عبوة ناسفة زرعها إرهابيون انفجرت بسيارة مدنية في منطقة نهر عيشة ما تسبب بإصابة السائق».