السودان.. استعادة مباني الاتحادات المهنية من فلول النظام المعزول

أسماء الحسيني (القاهرة- الخرطوم)

استعادت السلطات الأمنية السودانية مباني الاتحادات المهنية التي كانت تسيطر عليها فلول النظام المعزول، ومن بينها نقابات الصحفيين والمهندسين والمعلمين والمحامين، إضافة لاتحاد نقابات عمال السودان، وذلك لوضع قرارات الحكومة بحل الاتحادات المهنية موضع التنفيذ.

وأبلغت مصادر سودانية «الاتحاد» أن قوة من الشرطة أغلقت صباح أمس مكاتب اتحاد الصحفيين السودانيين بمنطقة المقرن بالخرطوم.

وقال المحلل السياسي السوداني عبد المنعم سليمان لـ«الاتحاد» إن استلام مقرات نقابات النظام الفاسد المعزول ووضع اليد على أصولها هو تنفيذ لقرارات لجنة تفكيك نظام الإنقاذ، وهي قرارات صائبة وموفقة، وكانت موضع ترحيب الشعب السوداني بمختلف فئاته.

وقال الكاتب الصحفي السوداني تاج السر حسين لـ«الاتحاد» إن حل حزب «المؤتمر الوطني» والنقابات الموالية للنظام المخلوع فعل ثوري وديمقراطي لا يشوبه عيب، ويجب أن تتفهم الاتحادات العربية ما يحدث في السودان، حتى لا تصدر بيانات الإدانة، ويجب أن تتواصل معها الجهات المعنية في السودان لتوضيح التغيير الذي حدث.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني أنه تقرر اعتبار يوم الأربعاء القادم عطلة رسمية في جميع أنحاء السودان. وقال مجلس الوزراء السوداني في بيان أمس إن عطلة عيد الميلاد المجيد للطوائف الغربية ستكون عطلة رسمية. وظل السودان يحتفل بالكريسماس ويمنح عطلة لمواطنيه في تلك المناسبة، حتى انفصال جنوب السودان عام 2011، وبعدها ألغت الحكومة السابقة تلك العطلة. وعبر العديد من المواطنين السودانيين عن ابتهاجهم بعودة هذه العطلة التي درجوا عليها، باعتبارها رمزاً للتسامح والتعايش الديني الذي هو جزء أصيل في الثقافة والتراث السوداني، قبل حكم الجبهة الإسلامية عام 1989.

وفي إطار احتفال السودان بالذكرى الأولى للثورة السودانية، تم إصدار عدة طوابع بريدية لتخليد ذكرى الثورة، قوبلت بالاستحسان في الشارع السوداني. وقال الصحفي السوداني طاهر محمد علي لـ«الاتحاد» إن تاريخ ثورتنا مرصع بالنضال وذكريات البطولة، ومن الجميل أن تخلد طوابع البريد مرور عام على الثورة السودانية التي قدم فيها شعبنا تضحيات غالية للتخلص من حكم الإخوان.