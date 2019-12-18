اللجنة الأممية المشتركة في الحديدة تعقد اليوم اجتماعها السابع

عقيل الحلالي (صنعاء)

تعقد لجنة إعادة الانتشار التي ترأسها الأمم المتحدة في محافظة الحديدة اليمنية (غرب)، اليوم الأربعاء، اجتماعها السابع لمناقشة خطوات إعادة انتشار ميليشيات الحوثي الانقلابية والقوات الحكومية من المدينة الميناء الاستراتيجي على البحر الأحمر. ويصادف اليوم مرور عام كامل على بدء سريان وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وهو الإنجاز الرئيس الوحيد لاتفاقية السويد التي توصلت إليها الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي برعاية الأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2018.

وقال عضو الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار، العميد صادق دويد، مساء الثلاثاء، إن الاجتماع السابع للجنة إعادة تنسيق الانتشار، برئاسة رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، الفريق أبهيجيت جوها، سينعقد على متن السفينة الأممية قبالة سواحل المدينة، موضحاً في تغريدة على تويتر أن الاجتماع سيستمر يومين، ويناقش «الخطوات العملية لمفهوم إعادة الانتشار للمرحلتين (الأولى والثانية)، وفتح الممرات الإنسانية، وإحلال قوات الأمن وخفر السواحل الأساسيين» بدلاً عن ميليشيات الحوثي التي تسيطر على مدينة وميناء الحديدة منذ أكتوبر 2014. وأشار العميد دويد إلى أن «الحوثيين لم ينفذوا شيئاً من ذلك رغم مرور عام على الاتفاق» الذي تعثر تنفيذه بسبب رفض الميليشيات الانقلابية الانسحاب من المدينة والموانئ الثلاثة (الحديدة، الصليف، رأس عيسى).

ومنذ إعلان اتفاق الحديدة، تعاقب ثلاثة عسكريين دوليين على رئاسة لجنة إعادة الانتشار الأممية آخرهم الرئيس الحالي الهندي، أبهيجيت جوها، الذي يتولى منصبه منذ 12 سبتمبر الماضي. وفي أكتوبر الماضي تمكن الفريق جوها من نشر مراقبين أمميين وآخرين من طرفي الصراع في خمس نقاط للمراقبة على أكثر خطوط التماس اضطراباً شرق وجنوب مدينة الحديدة.

وواصلت ميليشيات الحوثي، أمس، خروقاتها النارية للهدنة الهشة في الحديدة باستهداف مواقع تابعة للقوات الحكومية المشتركة ومناطق سكنية في مديريات الدريهمي والتحيتا وحيس ومنطقة الجاح الساحلية بمديرية بيت الفقيه.

وذكرت مصادر ميدانية في الحديدة لـ«الاتحاد» أن ميليشيات الحوثي قصفت بالمدفعية الثقيلة مواقع تابعة للقوات المشتركة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا الساحلية جنوب محافظة الحديدة، مشيرة إلى أن الميليشيات استهدفت أيضاً بالرشاشات المتوسطة والقناصات مواقع عسكرية للقوات المشتركة وتجمعات سكنية في منطقة الفازة الساحلية شمال التحيتا.

كما استهدفت الميليشيات الحوثية مواقع القوات المشتركة وأحياء سكنية في مديرية حيس، جنوب الحديدة، وكثفت اعتداءاتها على مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح غرب مديرية بيت الفقيه وسط المحافظة. وأفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أبرز فصائل القوات المشتركة في الحديدة، بمقتل ستة من عناصر ميليشيا الحوثي وإصابة عشرة آخرين خلال تصدي القوات المشتركة لهجمات شنتها الميليشيات الحوثية على مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة في غضون 24 ساعة ماضية.

وأضاف أن الميليشيات نقلت جثث القتلى الستة وخمسة جرحى إلى العاصمة صنعاء، فيما استقبل أحد مستشفيات الحديدة خمسة جرحى إصابة بعضهم حرجة. وفي سياق آخر، قال الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، أمس الثلاثاء، إن عدداً من مسلحي الحوثي لقوا مصرعهم بنيران قواته في محافظة الجوف شمال شرق البلاد. وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني في بيان مقتضب أن القوات المرابطة في شمال الجوف صدت محاولة تسلل للميليشيات إلى مواقعها في وادي سلبة وجبال قعشان، لافتاً إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات خلال محاولة التسلل. كما قتل مسلحون حوثيون وأصيب آخرون بقصف مدفعي للجيش اليمني على مواقع مستحدثة للميليشيات في جبال الربطة وعمبرة في سلسلة جبال حام الاستراتيجية جنوب محافظة الجوف.