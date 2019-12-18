خادم الحرمين يؤكد أهمية العمل الإسلامي المشترك

الرياض (وكالات) تلقى خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً امس، من رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد. وطبقا لوكالة الأنباء السعودية (واس): «جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات. وقد أكد خادم الحرمين الشريفين على أهمية العمل الإسلامي المشترك من خلال منظمة التعاون الإسلامي بما يحقق وحدة الصف لبحث كافة القضايا الإسلامية التي تهم الأمة».

من جهة أخرى، استقبل خادم الحرمين الشريفين أمس وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس. ووفقا لـ(واس)، فقد جرى خلال اللقاء «بحث أوجه التعاون الثنائي بين المملكة واليونان، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض المستجدات في المنطقة».

واستقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أيضا الوزير اليوناني، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة.

كذلك استقبل رئيس مجلس الشورى السعودي، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الوزير اليوناني. ووفقا لـ(واس)، استعرض الجانبان خلال الاستقبال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وبما يعزز العلاقات الثنائية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية.

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