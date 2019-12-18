احتجاجات التقاعد تشل فرنسا

باريس (وكالات) أطلقت الشرطة الفرنسية، أمس، قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين مناهضين لإصلاحات التقاعد، قرب ساحة الأمة في شرق باريس، وفي مدينة نانت غرب البلاد، وذلك في اليوم الثالث عشر من إضراب قطاع المواصلات المستمر الذي طاول القطارات وقطارات الأنفاق وحافلات النقل المشترك وعربات الترام في باريس والمدن الكبرى.

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