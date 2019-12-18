عملية عسكرية واسعة لتعقب داعش بديالى

بغداد (الاتحاد)

أكد مصدر أمني رفيع في قيادة الفرقة الخامسة بالجيش العراقي، أمس، انطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق لتعقب تنظيم داعش شرق محافظة ديالى.

وقال المصدر إن «تشكيلات الفرقة الخامسة من لواء 74 والأفواج العسكرية انطلقت في تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق من محورين رئيسيين لتعقب خلايا داعش في وادي قزلاق والثلاب في أقصى شرق ديالى بالتنسيق من الحشد الشعبي والشرطة وطيران الجيش». وأضاف، أن «العملية تأتي ضمن سلسلة أهداف تعتمدها قيادة الفرقة الخامسة في تعقب وإنهاء خطر خلايا تنظيم داعش وتدمير مضافاته ضمن مناطق معقدة جداً من ناحية التضاريس التي تتطلب حركة القطعات العسكرية لمسافات بعيدة في العمق». وكانت ديالى قد شهدت خلال 2019 تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش في مناطق متفرقة أسفرت عن قتل واعتقال العديد من خلايا التنظيم وتدمير عشرات المضافات.

كما انطلقت، في محافظة الأنبار، غربي العراق، عملية أمنية جديدة لملاحقة فلول عناصر تنظيم «داعش». وذكر بيان للحشد الشعبي أن «اللواء السابع وقيادة عمليات شرق الأنبار للحشد وبمشاركة قطعات من الجيش شرعوا بعملية أمنية لملاحقة فلول داعش شرق الثرثار». وأضاف أن «العملية تجري وفق الخطط الأمنية لحين تأمين قواطع المسؤولية من هجمات داعش». وأشار البيان إلى أن «الحشد الشعبي كثف في الآونة الأخيرة من عملياته الاستباقية لتعزيز وتأمين المدن المحررة وسلامة المدنيين من تعرضات داعش الإجرامية».