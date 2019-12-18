كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسماري: الجيش الليبي يحارب الأتراك بشكل مباشر على الأراضي الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الثلاثاء، بأن قواته تحارب الأتراك بشكل مباشر على الأراضي الليبية.

وأكد متحدث الجيش الليبي، في تصريح صحفي على أن "الأتراك يستخدمون المدفعية ضد القوات الليبية"، بحسب ما نقل موقع "ليبيا 24".

وقال المسماري، إن جنودا أتراك يستهدفون الجيش من داخل قاعدة "معيتيقة"، مضيفاً "يتمركز أمام القاعدة مدفع ميداني، موجه يشغله الجنود الأتراك".

كما أشار اللواء المسماري إلى أن "هذا المدفع هو المدفع الموجه الوحيد لدى المليشيات الإرهابية، وليس لديهم القدرة على تشغيله فاستعانوا بطاقم تركي، وهو من ضمن الإمدادات التركية للمليشيات الإرهابية".

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وأوضح المسماري: أن "الجيش رصد في وقت سابق طواقم ومستشارين من الأتراك يقومون بتسيير الطائرات المسيرة، وتدريب الميليشيات على أسلحة القناصة والمدرعات".

وأكد على أن "كل قواطع العمليات الخاصة تنهار أمام تقدم قوات الجيش، خاصة بعد إسناد المحاور بوحدات قتالية متدربة على اقتحام المدن وقتال الشوارع".