كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إدارة الرئيس الأمريكي تعلن عدم الاعتراف بـ"الإبادة الأرمنية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، إنها "لا تعتبر عمليات القتل الجماعية للأرمن عام 1915م عملية إبادة"، وذلك عقب غضب تركيا من اعتراف مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس" بذلك.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجن أورتاجوس، في بيان مقتضب إن "موقف الإدارة لم يتغير بعد تصويت الكونجرس، وتابعت إن "وجهات نظرنا تنعكس في بيان الرئيس النهائي حول هذه القضية في أبريل الماضي"، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب).

هذا وقال الرئيس الأمريكي، في بيان بمناسبة ذكرى القتل الجماعي للأرمن، إن "الولايات المتحدة الأمريكية كرمت ضحايا واحدة من أسوأ الفظائع الجماعية في القرن العشرين"، لكنه لم يستخدم كلمة الإبادة، وبدلا من ذلك شجع الأرمن والأتراك على "إقرار التاريخ المؤلم".

وتعترف ثلاثون دولة بـ"الإبادة الأرمنية"، وتفيد تقديرات أن بين 1,2 و1,5 مليون أرمني، قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى بأيدي قوات السلطنة العثمانية، التي كانت متحالفة آنذاك مع المانيا والنمسا - المجر.

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لكن تركيا ترفض استخدام كلمة "إبادة"، وتتحدث عن مجازر متبادلة على خلفية حرب أهلية ومجاعة خلفت مئات آلاف الضحايا بين الأتراك والأرمن.

وبعد تصويت مجلس النواب بغالبية ساحقة في نهاية أكتوبر على القرار، تبنى مجلس الشيوخ يوم الخميس الماضي بالاجماع نصاً "من أجل إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية عبر الاعتراف بها رسميا"، في إشارة للمذابح التي تتهم السلطنة العثمانية بارتكابها في العام 1915، وبعد ذلك استدعت تركيا السفير الأمريكي دافيد ساترفيلد لإبلاغه رد فعل أنقرة.

وخلال لقاء في واشنطن الشهر الفائت، قال ترامب: إنه "معجب بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رغم معارضة الكثيرين في الكونجرس؛ للترحيب الحافل الذي حظي به الرئيس التركي".

ودان السناتور روبرت مندينز، الديموقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ والذي قاد القرار، ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو، وقال إنهم "على الجانب الخاطئ".