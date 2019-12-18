كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية البحرينية: هناك محاولات لشق وحدة منظمة التعاون الإسلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، مساء اليوم الثلاثاء، بأن "هناك محاولات لشق وحدة منظمة التعاون الإسلامي وتدميرها"، مشيراً إلى تأكيد ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على أهمية العمل الإسلامي المشترك من خلال المنظمة.

وقال وزير الخارجية البحريني، خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التديونات القصيرة "تويتر"، معلقا على حديث الملك سلمان بن عبد العزيز، أنه: "هكذا هو العهد وهكذا الالتزام به، بعكس من حاول السيطرة عليها وحين فشل يحاول تدميرها وشق صفها الآن".

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد شدد في وقت سابق من اليوم، على ضرورة العمل الإسلامي المشترك من خلال منظمة التعاون الإسلامي، بما يحقق وحدة الصف؛ لبحث جميع القضايا الإسلامية التي تهم الأمة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد بمبادرة من الأخير.

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وكان رئيس الوزراء الماليزي، قد دعا الشهر الماضي، إلى عقد ما يسمى بـ "قمة إسلامية مصغرة" تضم 5 دول (ماليزيا وقطر وإندونيسيا وتركيا وباكستان).

قمة وصفها المراقبون بأنها "مشبوهة"، تحاول من خلالها قطر وتركيا وإيران شق وحدة المسلمين والمتاجرة بأزمات المنطقة.

وقبل بدء القمة المقررة، يوم غداً الأربعاء، أعلنت وسائل إعلام باكستانية تراجع رئيس الوزراء عمران خان عن زيارته، التي كانت مقررة إلى ماليزيا للمشاركة فيما يسمى "القمة الإسلامية الخماسية".

ويعد بذلك عمران خان، هو ثاني زعيم يتراجع عن المشاركة في هذه القمة بعد تراجع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.

ونتيجة لتلك الاعتذارات وانخفاض التمثيل الدبلوماسي في القمة، التي لن يحضرها سوى قطر وتركيا وإيران، أكد عدد من المراقبون على أن "هذه القمة فشلت قبل أن تبدأ".