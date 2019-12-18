آيندهوفن الهولندي يعين عادل رمزي مدربا مساعدا لفابر

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أعلن نادي بي إس في آيندهوفن الهولندي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعيينه الدولي المغربي السابق عادل رمزي مدربا مساعدا، لمدرب الفريق الجديد إرنست فابر.
ونشر الحساب الرسمي للفريق الهولندي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لرمزي في مران آيندهوفن، مؤكدا أن الإطار الوطني سيكون مساعدا لفابر، الذي تم تعيينه مدربا جديدا خلفا لمارك ڤان بوميل.
وأرفق حساب آيندهوفن صورة رمزي بالتعليق التالي: “مدرب الشباب البالغ من العمر 42 عاما، والدولي المغربي السابق سيساعد المدرب المؤقت إرنست فابر حتى نهاية الموسم”.
وكان الفريق الهولندي، أعلن أمس الاثنين، انفصاله عن ڤان بوميل بعد هزيمته أمام مضيفه فينورد بثلاثة أهداف لواحد، وهي الهزيمة التي جعلت آيندهوفن يتراجع إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، متخلفا بـ10 نقاط كاملة عن المتصدر أجاكس أمستردام.
وخاض آيندهوفن 17 مباراة في الدوري الهولندي، انتصر في 9 منها، وتعادل في 4، بينما مني بالخسارة خلال 4 مباريات، علما أن خط هجومه أحرز 38 هدفا، في حين اهتزت شباكه في 22 مناسبة.
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