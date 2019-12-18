قضية وفاة الطفلة داخل المركز الاستشفائي في مراكش.. النيابة العامة تدخل على الخط

دخلت النيابة العامة في مراكش على خط قضية وفاة الطفلة كوثر بوجليل، التي توفيت، صباح أول يوم الأحد الماضي، في قسم العناية المركزة في مستشفى الأم والطفل، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في مراكش.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمر، أمس الاثنين، بإجراء تحقيق في وفاة الطفلة المذكورة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الطفلة، التي كانت تبلغ قيد حياتها 13 سنة، والمنحدرة من إحدى دواوير قيادة “توامة” في إقليم الحوز، توفيت حوالي منتصف ليلة السبت الماضي، في قسم العناية في المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، (جناح الأطفال)، في مراكش.

Advertisements

وأوردت المصادر ذاتها أن الطفلة كانت قد أصيبت بكسر على مستوى ورك رجلها اليسرى، فحملتها أسرتها إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في مراكش، يوم 02 دجنبر الجاري، ولم تجر لها العملية الجراحية إلا يوم الاثنين 09 دجنبر الجاري، وبعدها نقلت إلى مصلحة العناية المركزة في المستشفى نفسه، في غيبوبة تامة.

وفي سياق متصل، قالت عواطف واتري، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع مراكش، في حديثها مع “اليوم 24”: “إن إدارة المستشفى لم تمكن أسرة كوثر الضحية من معرفة أسباب غيبوبتها، ورفضت اطلاعها على وضعها الصحي”.

وعبرت المتحدثة ذاتها عن استغرابها طول المدة الفارقة بين ولوج الطفلة كوثر إلى المستشفى، وتاريخ إجراء العملية الجراحية، وأيضا مدة وجودها في قسم العناية المركزة”، مستطردة: “من المحتمل أن يكون تأزم وضعها الصحي ناتج عن تقصير في المسؤولية، أو خطأ طبي”.