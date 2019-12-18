أنصار الجيش الملكي يحتجون على حكم الكلاسيكو

عائشة مجيب _صحافية متدربة

احتجت جمعية جمهور العاصمة لأنصار ومحبي فريق الجيش الملكي، على تحكيم مباراة الكلاسيكو، التي جمعت بين الزعيم، وفريق الوداد الرياضي، الأحد الماضي، برسم مؤجل الجولة السابعة من البطولة الوطنية الاحترافية.

وأرسلت الجمعية المذكورة، يوم أمس الاثنين، رسالة إلى مدير المديرية الوطنية للتحكيم التابعة لجامعة كرة القدم، تحتج فيها عن تحكيم لقاء الكلاسيكو.

وأفادت رسالة الجمعية أن الفرق الوطنية تبذل ما في جهدها من أجل التنافس على الألقاب، في حين مديرية التحكيم تعين مدربين مفتقدين للتجربة، والحنكة، لإدارة مقابلات القسم الأول لدوري المغربي الاحترافي.

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وأضافت الرسالة أن مباراة الكلاسيكو ليست بالسهلة، بل إن لها أهمية كبيرة، وتحظى بتتبع جماهيري، وإعلامي كبير، لكن الحكم فشل في قيادتها، وكان منحازا إلى أصحاب الأرض.

يذكر أن فريق الوداد الرياضي خطف فوزا ثمينا على حساب الجيش الملكي، الذي مكنه من الارتقاء إلى صدارة الدوري برصيد 16 نقطة، فيما جمدت الهزيمة رصيد الزعيم في 13 نقطة في المركز الخامس.