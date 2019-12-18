قرار لمجلس التعليم العالي يضيف مساقين إجباريين باللّغة الإنجليزية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مجلس التّعليم العالي في البلاد عن قرار إصلاحي لتحسين مستويات اللّغة الإنجليزية في المنظومات الأكاديمية، سيُطلَب بموجبه من الطّلّاب تعلّم مساقين في اللّغة الإنجليزية، على الأقلّ، خلال مسارهم الدّراسي.

وبحسب قرار المجلس فإنّه يحقّ لكلّ طالب، ابتداءً من عام 2021 أن يتسجّل ويدرس في مساقين لتحسين مستواه في اللّغة الإنجليزية، أو المشاركة في مساقات عامّة تدرّس باللّغة الإنجليزية؛ وبحلول عام 2024 سيتمّ إلزام جميع المؤسسات الأكاديمية بتنفيذ القرار.

وووفقًا للمجلس، فإنّه سيتم تقديم دورات تدريبية لتعليم اللغة للطلاب، ودورات محتوى من الانضباط الأكاديمي لدراسة الطالب ، بالإضافة إلى مساقات اختيارية وإثرائيّة، وسيتم تحديد الدورات التي سيلزم الطّالب بالاشتراك فيها وفقًا لمستواه في اللغة الإنجليزية بعد التخرج.

وجاء قرار المجلس في أعقاب تقرير صادر عن لجنة دولية عينتها زمالة على مستوى اللغة الإنجليزية للطّلاب الجامعيّين في البلاد، والتي أوصت ببناء الدورتين المعينتين باللغة الإنجليزية.

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وأشارت التّوصية إلى أن "الطريقة الجديدة تتضمن دراسة وتقييم المهارات اللغوية الأربع المطلوبة وهي القراءة، والكتابة، والفهم، والتحدث. على غرار إطار تعلم اللغة الأوروبي التقليدي".

وحتّى الآن، كان النّظام المتّبع لتحديد مستوى الطّلاب الجامعيّين في الإنجليزية وفقًا لما ناله من درجات في قسم اللّغة الإنجليزية في الامتحان السّيكومتريّ، أو امتحان اللغة الإنجليزية المتخصص.

ووفق للنّظام المتّبع حتّى اليوم، يعفى من تحصّل على درجة أعلى من 134 من 150 في القسم الإنجليزي من الامتحان من دراسة المساقات لتحسين المستوى في اللغة الإنجليزية، بينما يحتاج من لم يصلوا هذه الدّرجة إلى التّقدّم لمساقات كلٌّ وفقًا لمستواه حتّى الوصول إلى ما عادل الدّرجة المطلوبة للإعفاء.