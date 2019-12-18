المسماري: ليبيا لن تكون قطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن الجيش «لن يقبل بوجود جندي أجنبي واحد» على أراضي ليبيا، مؤكدا أن بلاده «ليست قطر التي احتُلت بقواعد تركية»، وذلك تعليقا على اتفاق رئيس حكومة طرابلس فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يمهد لوجود قوات تركية على الأرض.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي: «بالنسبة لتداعيات اتفاقية العار التي وقعها السراج وأردوغان.. بقراءة سريعة للاتفاقية الأمنية نرى أنه تم تسليم الأمن الليبي بكل أسراره وخصوصيته للأتراك، وسياسية الأمن والدفاع الليبية والسياسة العامة في ليبيا أصبحت تحت رعاية تركية مباشرة».