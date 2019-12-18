القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن الجيش «لن يقبل بوجود جندي أجنبي واحد» على أراضي ليبيا، مؤكدا أن بلاده «ليست قطر التي احتُلت بقواعد تركية»، وذلك تعليقا على اتفاق رئيس حكومة طرابلس فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يمهد لوجود قوات تركية على الأرض.
وقال المسماري في مؤتمر صحفي: «بالنسبة لتداعيات اتفاقية العار التي وقعها السراج وأردوغان.. بقراءة سريعة للاتفاقية الأمنية نرى أنه تم تسليم الأمن الليبي بكل أسراره وخصوصيته للأتراك، وسياسية الأمن والدفاع الليبية والسياسة العامة في ليبيا أصبحت تحت رعاية تركية مباشرة».
كانت هذه تفاصيل خبر المسماري: ليبيا لن تكون قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.