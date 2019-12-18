الرئاسة الجزائرية: ماكرون يهنئ تبون بانتخابه رئيسا للجزائر

أفادت ​الرئاسة الجزائرية​ بأن "​الرئيس الجزائري​ المنتخب، ​عبد المجيد تبون​ تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس ​فرنسا​، ​إيمانويل ماكرون​، أعرب له خلاله عن تهانيه الحارة إثر فوزه ب​انتخابات​ الرئاسة 12 كانون الاول"، مشيرةً إلى أن "الرئيسين استعرضا مختلف أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين والعديد من القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك".

ولفتت إلى أن "ماكرون وتبون اتفقا على أهمية اتخاذ الإجراءات الضرورية، بما في ذلك تنشيط الآليات الثنائية المناسبة لتعزيز التشاور السياسي بين الجهتين".