أفادت قناة الـ"MTV" بأن عددا كبيرا من الشبات يتجمعون في هذه الاثناء في محيط ​جسر الرينغ​ حيث يُسجَّل انتشارٌ كثيف لعناصر ​الجيش​، مشيرة إلى رمي مفرقعات نارية.

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كانت هذه تفاصيل خبر MTV: تجمّع كبير لعدد من الشبان في محيط جسر الرينغ وانتشار كثيف للجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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