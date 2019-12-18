محكمة أسترالية تسجن لبنانيين اثنين 76 عاما خططا لتفجير طائرة تابعة لشركة الاتحاد

قضت المحكمة الأسترالية العليا في نيو ساوث ويلز بسجن الأخوين اللبنانيين لمدة 76 عاما إجمالا، خططا لتفجير طائرة تابعة لشركة الاتحاد للطيران كانت متجهة من سيدني إلى أبوظبي، بقنبلة مخبأة في مفرمة لحم.
وقضت المحكة العليا في نيو ساوث ويلز بسجن خالد الخياط،( 40 عاما) مع عدم الإفراج المبكر حتى 2047، كما قضت بسجن أخيه، محمود الخياط، 36 عاما مع عدم إمكانية الإفراج المبكر قبل 2044.
ودانت المحكمة الرجلين بالتخطيط لشن هجومين إرهابيين أحدهما بقنبلة والآخر بغاز كيماوي على الرحلة المتجهة إلى أبوظبي في تموز 2017.
وكانت المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز دانت خالد في آيار الماضي، لكن هيئة المحلفين لم تستطع التوصل إلى اتخاذ قرار بإدانة محمود، وانتهت إعادة محاكمته بإدانة أيضا في ايلول.
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