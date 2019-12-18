ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأميركية، أن السودان يعتزم إغلاق مكاتب "حزب الله" و حركة "حماس" الفلسطينية كجزء من جهوده لإعادة بناء العلاقات مع الولايات المتحدة ورفع العقوبات.
وأوضحت الصحيفة، أنه من المتوقع أن تعلن حكومة رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، في وقت لاخق عن الإجراء ضد المجموعتين المصنفتين كمنظمات إرهابية من قبل الولايات المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن التخلي عن الدعم للمنظمات الإرهابية، واتخاذ إجراءات ضدها، أحد الخطوات التي تعمل عليه الحكومة السودانية الحالية للوفاء بالمتطلبات من أجل رفع اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الرعاية للإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر ذا هيل: السودان يعتزم إغلاق مكاتب "حزب الله" وحماس لتحسين علاقته مع أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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