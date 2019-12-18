ذا هيل: السودان يعتزم إغلاق مكاتب "حزب الله" وحماس لتحسين علاقته مع أميركا

ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأميركية، أن ​السودان​ يعتزم إغلاق مكاتب "​حزب الله​" و حركة "حماس" الفلسطينية كجزء من جهوده لإعادة بناء العلاقات مع ​الولايات المتحدة​ ورفع العقوبات.

وأوضحت الصحيفة، أنه من المتوقع أن تعلن حكومة رئيس الوزراء ​السوداني​، ​عبدالله حمدوك​، في وقت لاخق عن الإجراء ضد المجموعتين المصنفتين كمنظمات إرهابية من قبل الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن التخلي عن الدعم للمنظمات ​الإرهاب​ية، واتخاذ إجراءات ضدها، أحد الخطوات التي تعمل عليه ​الحكومة​ السودانية الحالية للوفاء بالمتطلبات من أجل رفع اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الرعاية للإرهاب.