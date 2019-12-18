شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: التواصل والسلام والتمكين أبرز مكاسب منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة، تضمن العديد من المكاسب، لعل أبرزها أن مصر ترسل رسالة سلام للعالم أجمع، بالإضافة إلى أنه بمثابة منصة حوارية تجمع افكار وآراء ومبادرات شبابية من شباب العالم أجمع.

وأوضح الشريف، أن المنتدى يعد نقلة نوعية فى التواصل بين الشباب من مختلف الدول على مستوى العالم، وتعظيم الاستفادة من الأفكار فى شتى الموضوعات التى طُرحت للنقاش سواء فى ورش العمل أو الجلسات، وأن رعاية وحضور القيادة السياسية للمنتدى له مدلول كبير، فهو بمثابة انفتاح لمصر على العالم، واتاحه الفرصة للشباب لأنهم بناة المستقبل، والفترة الأخيرة شهدت تمكين حقيقى للشباب المصرى بعد تأهيله على أرض الواقع.

وأشار وكيل أول مجلس النواب، إلى أن التعارف بين الشباب المصرى ومختلف الدول واتاحة الفرصة لتبادل الأفكار والآراء والثقافة والتعاون من أجل قضايا العالم، من المكاسب التى حققها المنتدى على أرض الواقع أيضا، إلى جانب القضايا التى تم إلقاء الضوء عليها خلال المنتدى والتى تمثلت فى قضايا الأمن الغذائى ومستقبل الغذاء فى العالم، والذكاء الاصطناعي، ورؤية الشباب فى التعامل مع التحديات الراهنة والتعرف على الثورة الرقمية وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة نحو عالم متكامل، من المكاسب أيضا.

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وتابع:" سبل التعأون بين الشباب الافريقى لتعزيز التنمية، والحق فى التنمية، وتمكين المرأة، ومكافحة خطاب التطرف والكراهية على مواقع التواصل الاجتماعى ودور ألفنون فى التعامل مع القضايا الإنسانية، قضايا جوهرية ستحقق مكاسب حقيقة على أرض الواقع.