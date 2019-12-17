الإصابة تُهدد مشاركة كومارا في “الديربي”

عائشة مجيب_ صحافية متدربة

من المحتمل أن يحرم فريق الوداد الرياضي من خدمات المدافع شيخ كومارا في مواجهة الديربي، التي ستجمعه بمضيفه الرجاء الرياضي، وذلك بسبب الإصابة.

وتعرض اللاعب الإيفواري للإصابة في مباراة الكلاسيكو، التي جمعت فريقه بالجيش الملكي، الأحد الماضي، أجبرت اللاعب على مغادرة أرضية الملعب دون أن يكمل المواجهة.

ولايزال إلى حدود الآن الصربي زوران مانولوفيتش، مدرب الفريق الأحمر، ينتظر التقرير الطبي، الذي سيحدد فترة غياب كومارا عن الملاعب، علما أنه لن يشارك في لقاء الوداد بمضيفه رجاء بني ملال، غدا الأربعاء.

وسيجرى الديربي البيضاوي، المندرج ضمن مباريات الأسبوع العاشر من البطولة الاحترافية، الأحد المقبل، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس في الدارالبيضاء.