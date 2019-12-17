وزارة الثقافة: اليوم الثلاثاء تم تسجيل “الرباط” ضمن قائمة التراث في العالم الإسلامي

قالت وزارة الثقافة والشباب والرياضة إن عاصمة المملكة المغربية، الرباط، حظيت، اليوم الثلاثاء 17 دجنبر 2019، في تونس، بشرف تسجيلها ضمن قائمة التراث في العالم الإسلامي، وذلك خلال أعمال المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الثقافة، الذي تنظمه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم الثقافية –إيسيسكو- ووزارة الشؤون الثقافية التونسية.

وتم اعتماد تسجيل مدينة الرباط ضمن قائمة التراث في العالم الإسلامي، يقول البلاغ، “بناء على مقترح تقدم به الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، ضمن أعمال المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الثقافة، وذلك بحضور حسن طارق، سفير صاحب الجلالة بتونس”.

وأوضح البلاغ أن “الرباط تعتبر تراثا إنسانيا، وفضاءً مجسدا للتعايش، والوحدة، والعيش المشترك، ومدينة تجسد مظاهر النهضة الحديثة على مستوى الأوراش الثقافية، والتنموية، التي تنجز في إطار برنامج الرباط مدينة الأنوار، وعاصمة المغرب الثقافية”.

وترى الوزارة أن “من شأن تسجيل مدينة الرباط ضمن قائمة التراث في العالم الإسلامي أن يعطي دفعة قوية للجهود، التي تبذلها بلادنا لصيانة، وتثمين التراث الثقافي الوطني المادي واللامادي”.

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