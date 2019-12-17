قطر تخيب آمال الأردنيين ووعودها "حبر على ورق"

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

كشفت مصادر أردنية مطلعة إن الأردن لا يزال ينتظر منذ 8 أعوام الحصة القطرية من المساعدات التي أعلنها مجلس التعاون الخليجي في 2011، في الوقت الذي دفعت فيه كل الدول الأخرى حصصها من المساعدات التي بلغت 5 مليارات دولار، على مدى 5 أعوام.



وكانت قطر أكدت أنها ستدفع 1.4 مليار دولار للأردن، لمساعداته على مواجهة أزمته الاقتصادية، بعد إغلاق المملكة بسبب الفوضى الأمنية حدودها مع العراق وسوريا، لكن قطر لم تدفع إلى اليوم شيئاً.

وقالت المصادر ذاتها، إن قطر أعلنت قبل عامين تقريباً أنها ستقدم للأردنيين 10 الاف فرصة عمل في قطاعات مختلفة بقطر.. وفقا لـ24.

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ولكن قطر لم توافق عملياً على استقدام أكثر من ألفي أردني، وصرفت النظر عن قبول توظيف الأرقام المتبقية.

ويعتقد كثير من الأردنيين أن قطر تلعب دوراً مهماً في ما يسمى"صفقة القرن"، التي عبر الكثير من المسؤولين عن خشيتهم منها ومن تأثيراتها السلبية والمدمرة على الأردن، الأمر الذي يفسر وعودها المغرية، تطويعاً وترويضاً للرأي العام، وللطبقة السياسية في المملكة.

وتتهم أوساط أردنية قطر بدعم اليمين الإسرائيلي المتشدد لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بعد الانتخابات المنتظرة في العام المقبل، رغم خطر هذا اليمين على الأردن، وعزمه على ضم الغور الأردني وشمال البحر الميت الاستراتيجي، إلى السيادة الإسرائيلية وقتل حل الدولتين.