شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وأمريكا تبحثان التعاون الدفاعي والعسكري والان نبدء بالتفاصيل
وبحث الجانبان خلال اللقاء التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين خاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية، إضافة إلى استعرض عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
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