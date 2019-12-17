شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وأمريكا تبحثان التعاون الدفاعي والعسكري والان نبدء بالتفاصيل

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أمس، رئيس أركان الجيش الأمريكي الفريق أول جيمس ماكونفيل.

وبحث الجانبان خلال اللقاء التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين خاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية، إضافة إلى استعرض عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.