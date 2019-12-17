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السفير الأمريكي يشيد بالمقتنيات الأثرية في تبوك

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زار سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون آبي زيد والوفد المرافق له، اليوم، متحف تبوك الإقليمي.

وتجول السفير الأمريكي والوفد المرافق له في المتحف واطّلع على مكوناته ومرافقه وعروضه التراثية المتنوعة.

وقدّم المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور مبروك بن محمد الشليبي للوفد شرحاً عن المقومات السياحية والحضارية والطبيعية والأثرية والتراثية التي تزخر بها منطقة تبوك، وما تشهده من حراك سياحي متصاعد ومشاريع سياحية عملاقة وشواهد حضارية.

وفي نهاية الجولة أبدى سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة إعجابه بما شاهد من مقتنيات أثرية وبما تتميز به منطقة تبوك من إرث تاريخي وأثري، وحضارات تؤكده ما تكتنزه المنطقة من آثار ومقتنيات.

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