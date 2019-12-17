7 وزراء جدد بينهم 3 نساء بحكومة الكويت الجديدة

الكويت ـ وكالات: أدّى أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية أمس أمام أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر فور صدور مرسوم أميري بتعيين 7 وزراء جدد، بينهم 3 نساء و8 وزراء سابقين، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

ووفقا للمرسوم الأميري، عُيّن الشيخ أحمد المنصور نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للدفاع، وأنس الصالح نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للداخلية ولشؤون مجلس الوزراء، وخالد الروضان وزيرًا للتجارة والصناعة، ومحمد الجبري وزيرًا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، وباسل الصباح وزيرًا للصحة. كما عُيّن فهد العفاسي وزيرًا للعدل والأوقاف، وخالد الفاضل وزيرًا للنفط والكهرباء، وأحمد الناصر وزيرًا للخارجية، وسعود الحربي وزيرًا للتربية والتعليم العالي، ومبارك الحريص وزيرًا للخدمات وشؤون مجلس الأمة، ووليد الجاسم وزير دولة للشؤون البلدية، ومريم العقيل وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة، ورنا الفارس وزيرة للأشغال والإسكان، غدير أسيري وزيرة للشؤون الاجتماعية. وفور تأدية الوزراء الجُدد اليمين الدستورية، وجّه أمير الكويت كلمة دعا فيها أعضاء الحكومة إلى تحقيق الطموحات التي ينشدها الخليج 365 والمواطنون وتجسيد احترام الدستور والقانون والأنظمة وحماية المال العام، مؤكدا أن ذلك لن يتأتى إلا بالعمل الدؤوب وبروح الفريق الواحد المتآزر وبالتعاون المثمر والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. بدوره، أكد رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، حرص أعضاء الحكومة الجديدة ورغبتهم في العمل الجاد ومواصلة استمرار الأمن والأمان للكويت والتعاون مع مجلس الأمة ضمن الدستور والقانون.