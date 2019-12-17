دولة قطر تحتفل بيومها الوطني بإنجازات على كافة الأصعدة

في السياسة 18 ديسمبر,2019 نسخة للطباعة

الدوحة ـ العمانية: تحتفل دولة قطر اليوم الأربعاء، بذكرى اليوم الوطني الموافق للثامن عشر من ديسمبر من كل عام، وفي مثل هذا اليوم الذي يصادف ذكرى المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الذي أرسى قبل قرابة مائة وأربعين عاماً عند تسلمه مقاليد الحكم في دولة قطر (يوم 18 ديسمبر 1878) دعائم دولة قطر الحديثة ، وحافظ على سيادتها، وجعل منها دولة موحدة ومتماسكة ومستقلة وأسس لها القيم والمبادئ التي قامت عليها. ويأتي احتفال قطر بيومها الوطني هذا العام، وهي تفخر بالماضي وتعتز بإنجازات الحاضر ويغمرها الأمل والتفاؤل والثقة بغد مشرق ومستقبل ملؤه العطاء والبناء والنهضة والتقدم في ظل قيادة صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. ولعل أبرز ما يتقدم إنجازات دولة قطر هذا العام هو ما حققته علاقاتها الخارجية من نجاحات سياسية واقتصادية وعسكرية ودفاعية عبر انفتاحها على مختلف الدول والشعوب بدبلوماسية نشطة وهادئة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وتميز العام الجاري 2019 بقيام أمير دولة قطر بجولات وزيارات خارجية شملت كلا من كوريا واليابان والصين والكويت والنمسا ورواندا ونيجيريا وباكستان والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وزار الدوحة رؤساء كل من العراق والسودان والصومال وبلغاريا وبوتسوانا وفلسطين وأنجولا وجامبيا والبرازيل ورواندا وأرمينيا وتركيا وماليزيا، وكانت المصالح القطرية العليا والعلاقات الثنائية مع هذه الدول على رأس جداول أعمال المباحثات التي جرت خلال هذه الزيارات.

وقد استطاعت دولة قطر أن تحقق إنجازات ملموسة نتيجة للتخطيط السديد، واتباع استراتيجية محكمة تتكامل فيها كافة القطاعات المؤثرة محققة أعلى معدلات النمو الاقتصادي، فيما يجري استكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 ، وتطوير البنية الأساسية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية. وشهد الاقتصاد القطري انتعاشا كبيرا بافتتاح أكثر من 800 شركة قطرية في مجال التصنيع الغذائي والخدمات والصناعات التحويلية، فضلا عن توسعة عدة مدن صناعية لتوفير الأراضي للمزيد من المشاريع والفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات.

وشهد عام 2019 تطوراً كبيرا في قطاع الطاقة سيعزز من متانة الاقتصاد القطري، ومن مكانة قطر في سوق الغاز الطبيعي العالمي. تستعد لتحقيق قفزة نوعية وكمية في إنتاج الغاز المسال وتصديره، وقد صرح سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو

المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول أن قطر سترفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنوياً، وهو ما يشكل زيادة تبلغ 64 بالمائة عن مستوى الإنتاج الحالي البالغ 77 مليون طن سنوياً. وقال الكعبي إن الاختبارات الفنية أظهرت أنّ كميات الغاز المثبتة التي يحتويها حقل الشمال تتجاوز 1760 تريليون قدم مكعبة من الغاز، يضاف إليها أكثر من 70 مليار برميل من المكثفات، وكميات هائلة من الغاز البترولي المسال والإيثان وغاز الهيليوم ، وهي نتائج على درجة عالية من الأهمية، وذات أبعاد إيجابية تدفع صناعة الغاز القطرية إلى آفاق جديدة. وكان عام 2019 حافلا بالإنجازات الرياضية القطرية والتي كان من أبرزها فوز المنتخب القطري لكرة القدم بكأس آسيا الأخير، وفوز كثير من أبطال العنابي بالجوائز والكؤوس والميداليات بجميع أنواعها في المنافسات والبطولات الدولية، كما نظمت قطر بطولة العالم لألعاب القوى الدوحة 2019 ، التي أقيمت لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط ودورة الألعاب العالمية الشاطئية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية في نسختهاالأولى. ونظمت كذلك بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها الرابعة والعشرين.