متظاهرون عراقيون يغلقون أبنية حكومية بكربلاء ويقطعون الطرق المؤدية لحقول النفط في البصرة

كربلاء (العراق) ـ وكالات: أفاد شهود عيان بأن مئات المتظاهرين أقدموا أمس على إغلاق الطرق المؤدية إلى محطة كهرباء وأبنية حكومية وشوارع وجسور رغم تطبيق إجراءات حظر التجول في محافظة كربلاء جنوب بغداد. وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن العشرات من زعماء العشائر والمواطنين أغلقوا الطرق المؤدية إلى محطة كهرباء الهيرات وأقاموا سرادقا للمطالبة بمطاردة الفاسدين وإيجاد فرص عمل لأبناء المنطقة وتشغيلهم في محطة الكهرباء . وحسب الشهود، قام متظاهرون آخرون بإغلاق الأبنية الحكومية وتعليق يافطات على واجهات الأبنية كتب عليها “مغلق بأمر الشعب”. وأوضح الشهود أن مجاميع المتظاهرين قامت بإغلاق عدد من الشوارع والطرقات رغم تطبيق اجراءات حظر التجول للمطالبة بالإسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. في السياق، أفاد شهود عيان بأن متظاهرين قطعوا الطرق المؤدية الى الحقول النفطية للمطالبة بتوفير فرص عمل بمحافظة البصرة جنوب بغداد. وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية إن المتظاهرين أغلقوا الطرق المؤدية إلى حقول مجنون والرميلة الشمالي وارطاوي للمطالبة بتوفير فرص عمل وتشغيل العمال المؤقتين وفق نظام العقود.

ولا تؤثر هذه المظاهرات على عمليات الانتاج والتصدير كونها تقع خارج مجمعات الانتاج والتصدير . وتتكرر الحركات الاحتجاجية باتجاه الحقول النفطية في محافظة البصرة التي تدار غالبيتها من شركات أجنبية أبرزها اكسون موبيل الأمريكية ولوك اويل الروسية وبي بي البريطانية وشركات صينية وماليزية بحثا عن فرص عمل للعاطلين.

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