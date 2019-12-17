66 جريحا بمواجهات ليلية في لبنان

بيروت ـ وكالات: أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان أمس عن إصابة 66 شخصا جراء المواجهات التي شهدتها مدينة بيروت مساء أمس الاول. وقالت المديرية العامة للدفاع المدني ، في بيان صحفي امس إن عناصر من الدفاع المدني عملوا على علاج إصابات 43 مواطناً و نقل 23 جريحاً إلى مستشفيات المنطقة. وكانت مدينة بيروت قد شهدت مساء امس الاول مواجهات عنيفة استمرت حتى فجر أمس. وأقفلت بعض المدارس في مدينة صيدا جنوب لبنان أبوابها اليوم احتجاجاً على إقدام مجهولين على تحطيم عدد من خيم المعتصمين من الحراك الشعبي في ساحة ايليا في المدينة والاعتداء عليهم . وأقدم مجهولون على تحطيم عدد من الخيم في ساحة ايليا في مدينة صيدا، والاعتداء على عدد من الموجودين في المكان. بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام. واستنكر “حراك صيدا” في بيان، “تكسير الخيم والاعتداء على من كان فيها”، داعياً إلى الإضراب العام في مدينة صيدا والجوار متمنياً على القوى الأمنية “حماية المعتصمين في الساحات”. وأقدم عدد من الشبان ليلًا، على تحطيم وتخريب مدخل مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، فيما عمد آخرون على تكسير وتخريب في الممتلكات العامة في صيدا.