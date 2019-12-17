فلسطين: إجراء الانتخابات داخل القدس غير قابلة للمساومة

القدس المحتلة ـ الخليج 365:

قالت الرئاسة الفلسطينية إن إجراء الانتخابات الفلسطينية تصويتاً وترشحاً داخل القدس الشرقية “غير قابلة للمساومة او التفاوض، ولا انتخابات دون ذلك”.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن موقف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية من قضية القدس ومقدساتها هو الذي أفشل صفقة القرن، وهو أيضا الذي أفشل الدولة ذات الحدود المؤقتة، وأنه بدون القدس لا دولة ولا سلام ولا استقرار لأحد.وشدد أبو ردينة، على أن القدس كانت وستبقى الخط الأحمر لكل الشعب الفلسطيني، ولن يسمح لأحد بأن يتجاوزه، أو أن يتساوق مع المشاريع التي تهدف لإنهاء القضية الفلسطينية. وطلبت السلطة الفلسطينية هذا الشهر رسميا من دولة الاحتلال الإسرائيل السماح لفلسطينيي سكان الجزء الشرقي من القدس بالمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية ترشحا وانتخابا بحسب ما أعلن مسؤولون فلسطينيون، مشيرين إلى أن إسرائيل لم ترد حتى الآن.

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