ليث حسين يقدم مقترحاً لإعداد المنتخب الوطني لتصفيات المونديال

وتوقف الدوري الممتاز منذ مطلع تشرين الاول الماضي بسبب التظاهرات والاحداث التي يشهدها البد.

وقال حسين في حديث لبرنامج "صوت الملاعب" الذي يبث على قناة السومرية، ان "اقامة الدوري الممتاز في اقليم كردستان سيكون مكلفاً بالنسبة للاندية من حيث حجز الفنادق وغيرها من الامور".



واوضح ان "اقامة الدوري الممتاز في بغداد والمحافظات امر غير منطقي في ظل الوضع العام المشحون، حيث من الممكن ان تكون هناك امور طارئة قد تعرقل اقامة المباريات".

وفيما يخص تأثير توقف الدوري الممتاز على المنتخبات الوطنية، اكد حسين ان "ايقاف الدوري سيؤثر كثيرا على المنتخبات الوطنية، لكن بامكان الاتحاد ان يخوض معسكراً تدريبياً في الخارج لمدة شهر كامل قبل مواجهة هونغ كونغ في التصفيات".