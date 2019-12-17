اخبار العالم

ليث حسين يقدم مقترحاً لإعداد المنتخب الوطني لتصفيات المونديال

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

2019-12-17 | 21:57

ليث حسين يقدم مقترحاً لإعداد المنتخب الوطني لتصفيات المونديال

2,712 مشاهدة

Advertisements
قدم النجم الدولي السابق ورئيس نادي الخطوط الخالي، ليث حسين، مقترحاً الى الاتحاد العراقي لكرة القدم من اجل اعداد المنتخب الوطني لتصفيات المونديال.
وتوقف الدوري الممتاز منذ مطلع تشرين الاول الماضي بسبب التظاهرات والاحداث التي يشهدها البد.

وقال حسين في حديث لبرنامج "صوت الملاعب" الذي يبث على قناة السومرية، ان "اقامة الدوري الممتاز في اقليم كردستان سيكون مكلفاً بالنسبة للاندية من حيث حجز الفنادق وغيرها من الامور".

واوضح ان "اقامة الدوري الممتاز في بغداد والمحافظات امر غير منطقي في ظل الوضع العام المشحون، حيث من الممكن ان تكون هناك امور طارئة قد تعرقل اقامة المباريات".

وفيما يخص تأثير توقف الدوري الممتاز على المنتخبات الوطنية، اكد حسين ان "ايقاف الدوري سيؤثر كثيرا على المنتخبات الوطنية، لكن بامكان الاتحاد ان يخوض معسكراً تدريبياً في الخارج لمدة شهر كامل قبل مواجهة هونغ كونغ في التصفيات".

محمد خليل المحرر: محمد خليل
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليث حسين يقدم مقترحاً لإعداد المنتخب الوطني لتصفيات المونديال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا