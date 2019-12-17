مقتل مدرس متقاعد بنيران مسلحين مجهولين في ديالى

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن مدرسا متقاعدا قتل بنيران مجهولين في ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين اطلقوا النار مساء اليوم، باتجاه مدرس متقاعد امام داره في ناحية مندلي شرقي محافظة ديالى، ما ادى الى مقتله في الحال".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".