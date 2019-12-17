مقتل عنصر بالحشد الشعبي بهجوم مسلح في بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن عنصرا بالحشد الشعبي قتل بهجوم مسلح في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين اطلقوا النار مساء اليوم، باتجاه عنصر بالحشد الشعبي في القرية النفطية التابعة لمنطقة جسر ديالى ببغداد، ما ادى الى مقتله في الحال".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".
يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وتعثر القوات الامنية على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.
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