البرلمان ينشر جدول اعمال جلسة الغد

اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، الثلاثاء، عن جدول اعمال جلسة مجلس النواب المقرر عقدها يوم غد الاربعاء. وابرز ما تضمنه جدول اعمال الجلسة "التصويت على قانون انتخابات مجلس النواب". وبحسب الجدول فأن الجلسة تعقد عند الساعة الرابعة عصرا. Advertisements

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