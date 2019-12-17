اصابة موظف حكومي بمشاجرة مع اقاربه غربي بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن موظفا حكوميا اصيب بمشاجرة مع اقاربه غربي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "خلافا عائليا دفع رجل واولاده الى اطلاق نار على موظف حكومي في منطقة اليرموك غربي بغداد ما ادى الى اصابته بجروح".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث".
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