اكد رئيس لجنة الصحة والبيئة البرلمانية قتيبة الجبوري، الثلاثاء، دعمه الكامل لمدينة الطب في بغداد، معتبرا انها شهدت نهضة كبيرة. وقال المكتب الاعلامي للجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية زار اليوم الثلاثاء دائرة مدينة الطب وكان في استقباله مدير عام دائرة مدينة الطب حسن محمد التميمي"، موضحا ان الجبوري "اجرى جولة ميدانية في اروقة مستشفيات ومراكز الدائرة للاطلاع على واقعها الصحي ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".



واكد الجبوري خلال الزيارة على "دعمه الكامل للدائرة بكافة كوادرها الطبية والإدارية واثنى على الجهود المتميزة لادارة المدينة الطبية من اجل النهوض بواقع خدماتها المقدمة للمرضى والمواطنين الكرام والنهضة الكبيرة التي شهدتها مدينة الطب في مجال خدمات البنى التحتية وتطوير واجهة بنايات المستشفيات و اضافة الاجهزة الطبية الحديثة لمختلف التخصصات الطبية والاختصاصات الجراحية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس لجنة الصحة البرلمانية: مدينة الطب شهدت نهضة كبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.