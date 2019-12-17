تعرف على قائمة برشلونة لمواجهة الكلاسيكو

رياضة 2019-12-17 | 20:38 4,164 مشاهدة أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، قائمة البلوجرانا لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو. ويحل ريال مدريد ضيفًا على برشلونة، بملعب "كامب نو"، بمنافسات الليجا. تم استبعاد موسى واجي، جونيور فيربو، توديبو بقرار فني من المدرب فالفيردي. وضمت قائمة برشلونة لمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد:



تير شتيجن، نيتو، سيميدو، بيكيه، لينجليه، جوردي ألبا، أومتيتي، راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، دي يونج، فيدال، كارليس بيريز، كارليس آلينيا، سيرجي روبيرتو، أنسو فاتي، تير شتيجن، نيتو، سيميدو، بيكيه، لينجليه، جوردي ألبا، أومتيتي، راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، دي يونج، فيدال، كارليس بيريز، كارليس آلينيا، سيرجي روبيرتو، أنسو فاتي، ميسي ، سواريز، جريزمان.

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