الجيش الليبي: نسيطر على أجواء طرابلس ودمرنا عدة طائرات تركية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الليبي، الثلاثاء، أنه يسيطر بشكل تام على أجواء العاصمة طرابلس، مشيرا إلى تدميره عدة طائرات مسيرة تركية.

وقال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني الليبي إن مذكرتي التفاهم اللتين تم توقيعهما بين فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تقلقان المنطقة بالكامل وتعمق الأزمة.

وأضاف المسماري أن لديه دعما سياسيا من دول تنظر للمعركة بمنظور إقليمي وشامل وسط تهديد الإرهاب للمنطقة بالكامل.

وأوضح أن الجيش الليبي أرسل تعزيزات عسكرية حول العاصمة طرابلس.

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ولفت إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي شدد على دعم الجيش الليبي وتوصيف المعركة بشكل صحيح، موضحا: "على الأرض الجيش الوطني الليبي هو الذي يقاتل".





وكان الجيش الليبي أطلق عملية طوفان الكرامة في 4 أبريل/نيسان من هذا العام نتج عنها سيطرته الواسعة على المنطقة الغربية، بالإضافة إلى إسقاط ٣٩ طائرة مسيرة نوع "بيرقدار" وتدمير عدد من آليات الكيربي التركية بعد تدخل أنقرة على الخط ودعمها للمليشيات والإرهابيين.