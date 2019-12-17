فشل "قمة الفتنة" وتقدم الجيش الليبي.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الثلاثاء 17 ديسمبر/كانون الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: قمة "الفتنة" تفشل قبل عقدها.. اعتذارات وتمثيل محدود، والسودان يغلق مقار نقابات إخوانية تنفيذا لـ"التفكيك"، وشهران على انتفاضة لبنان.. احتجاجات تهزم "فتنة" حزب الله، وصحيفة: نائبان عن حزب أردوغان سيمنحان داود أوغلو أول تمثيل بالبرلمان، وقائد البحرية البريطانية: التهديد الإيراني للملاحة في الخليج مستمر، والجيش الباكستاني يندد بحكم إعدام "مشرف": ليس خائنا.

كما تتابعون أيضاً: وزير الداخلية الإيراني يقر بإطلاق النار على رؤوس المحتجين، وبالوثائق.. الدولار والغاز والذهب أسلحة الإخوان لضرب الاقتصاد المصري، وموالون لأردوغان يعترفون بفشل "الرئاسي" ويخشون المحاكمة، والجيش الليبي يستهدف مواقع للمليشيات ويواصل تقدمه غربا، والتوافق على تشكيل حكومة وحدة في جنوب السودان، و"هدم المعبد".. وثائق "حرب الدولار" الإخوانية في مصر (1-3)، والجيش الليبي يحكم حصار مليشيا طرابلس من جميع المحاور.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: 700 مليار دولار استثمارات عربية في الطاقة المتجددة 2040، وفيتش: توترات التجارة الأمريكية الصينية هدأت لكن لم تُحل، وأسهم أرامكو تغلق عند 37.75 ريال قبل الانضمام لمؤشر "إم.إس.سي.آي"، والصين واثقة من تحقيق أهدافها الاقتصادية ولن تلجأ لتحفيز ضخم، والنفط يرتفع بفضل آمال اتفاق التجارة وخفض الإمدادات، ورغم إغراء الجنسية.. مشتريات الأجانب للعقارات التركية تتراجع.

وإلى الملاعب تجدون: هاتريك الهوني يدخله تاريخ مونديال الأندية مع الترجي التونسي، وفي التكنولوجيا: لأصحاب شاشات الكمبيوتر Pro XDR.. تحذير من أبل.

وفي الفن تقرأون: أقوى 10 أفلام ينتظرها الجمهور في 2020.. "مولان" الأبرز، بينما في المنوعات: عباءة "سوبر مان" بـ200 ألف دولار.

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